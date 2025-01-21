Вестник Кавказа

Волонтеры в Сочи спасли 260 птиц от мазута

Волонтеры в Сочи спасли 260 птиц от мазута
© Фото: оперштаб Краснодарского каря
Благодаря волонтерам в Сочи было спасено 260 пострадавших от разлива нефтепродуктов птиц. Их реабилитацией занимаются в специальных центрах при поддержке СГО.

Сочинское географическое общество (СГО) создало современные реабилитационные центры для спасения пострадавших от мазута в Черном море птиц. В них активно работают волонтеры, подчеркнул пресс-секретарь СГО Александр Блинов в разговоре с журналистами.

"На сегодняшний день сочинские волонтеры спасли более 260 птиц. Это чомги, бакланы и гагары"

- Александр Блинов

Для более эффективной деятельности волонтеров сотрудники общества разработали инструкции и обучающие тренинги, которые проходят все добровольцы.

Блинов передал, что сначала птицы поступают в совхоз "Приморский", где расположен ветеринарный центр и работают профессионалы. Далее их отправляют в центры на реабилитацию в Хостинском районе Сочи.

На данный момент на волю выпущено 60 спасенных пернатых, остальные остаются на стационарном лечении, добавил представитель СГО изданию "Интерфакс".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Новороссийске начали обрабатывать скоропортящиеся грузы

В Новороссийске начали обрабатывать скоропортящиеся грузы

Сочи и Волгоград свяжут рейсы Nordwind

Сочи и Волгоград свяжут рейсы Nordwind

Абхазия может заменить россиянам Анапу

Абхазия может заменить россиянам Анапу

В Новороссийске проведут реконструкцию водохранилища

В Новороссийске проведут реконструкцию водохранилища

Крупнейшая на Кубани поликлиника появится в Краснодаре

Крупнейшая на Кубани поликлиника появится в Краснодаре

Поджигатель ресторанов пойман в Краснодаре

Поджигатель ресторанов пойман в Краснодаре

Смертельное ДТП на Кубани: водитель сбил три машины на &quot;встречке&quot;

Смертельное ДТП на Кубани: водитель сбил три машины на "встречке"

Платных парковок в Сочи станет больше

Платных парковок в Сочи станет больше

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Минимум двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Сочи

Минимум двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы