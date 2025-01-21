Волонтеры в Сочи спасли 260 птиц от мазута

Сочинское географическое общество (СГО) создало современные реабилитационные центры для спасения пострадавших от мазута в Черном море птиц. В них активно работают волонтеры, подчеркнул пресс-секретарь СГО Александр Блинов в разговоре с журналистами.
"На сегодняшний день сочинские волонтеры спасли более 260 птиц. Это чомги, бакланы и гагары"
- Александр Блинов
Для более эффективной деятельности волонтеров сотрудники общества разработали инструкции и обучающие тренинги, которые проходят все добровольцы.
Блинов передал, что сначала птицы поступают в совхоз "Приморский", где расположен ветеринарный центр и работают профессионалы. Далее их отправляют в центры на реабилитацию в Хостинском районе Сочи.
На данный момент на волю выпущено 60 спасенных пернатых, остальные остаются на стационарном лечении, добавил представитель СГО изданию "Интерфакс".