Вестник Кавказа

Гостиницу без звезд закрыли в Махачкале

Гостиницу без звезд закрыли в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана суд вынудил закрыться гостиницу, которая не прошла процедуру, необходимую для присвоения звезд. По закону без соответствующего документа она не имела права принимать гостей.

Работа гостиницы, не получавшей звезд, прекращена в Махачкале. Подробности рассказали в дагестанском Роспотребнадзоре.

Проблемное заведение находилось на проспекте Акушинского. Гостиница сдавала номера и заселяла в них туристов, не имея свидетельства о присвоении категории.

Ведомство подало заявление в суд, которые решил приостановить работу гостиницы до тех пор, пока она не устранит нарушение и не получит категорию.

Согласно российскому законодательству, работа гостиницы без звезд представляет собой административное правонарушение: проживание в такой гостинице может быть опасно для жизни и здоровья.

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