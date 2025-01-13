С пляжей Севастополя вывезли более 600 тонн загрязненного грунта

В Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом. С береговой линии города удалили более 600 тонн грунта с мазутом.

Более 600 тонн загрязненного грунта удалили с побережья Севастополя за все время работ по ликвидации последствий экологического бедствия, передал глава города на Михаил Развожаев.

Сообщается, что за сутки усилиями спасателей и волонтеров с пляжей удалено более 12 тонн песка с мазутом.

Также ведется работа по реабилитации пернатых, пострадавших от загрязнений. В ветклиниках региона сейчас находятся 9 птиц.

Отметим, что крушение танкеров с мазутом произошло в Керченском проливе в середине декабря прошлого года. Авария спровоцировала масштабный выброс нефтепродуктов.