В Кабардино-Балкарии отстранили учительницу, которая ударила ученика на уроке

В КБР на время разбирательства отстранили учительницу, которая ударила ученика. Незаконным силовым воздействием преподаватель пыталась восстановить субординацию в классе.

Учительница, поднявшая руку на ученика во время урока в школе в Кабардино-Балкарии, временно освобождена от выполнения трудовых обязанностей, сообщили в минпросвещения региона.

Сообщается, что в настоящий момент в школе проводится служебная проверка.

Поводом к разбирательству стал опубликованный в Интернете видеоролик, на котором зафиксирован факт применения силы по отношению к ученику. Учительница ударила по лицу школьника, который, по ее мнению, пытался сорвать занятие.

В минпросвещения республики после инцидента обратилась мать учащегося, передает РИА Новости.