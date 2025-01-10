Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии отстранили учительницу, которая ударила ученика на уроке

В Кабардино-Балкарии отстранили учительницу, которая ударила ученика на уроке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР на время разбирательства отстранили учительницу, которая ударила ученика. Незаконным силовым воздействием преподаватель пыталась восстановить субординацию в классе.

Учительница, поднявшая руку на ученика во время урока в школе в Кабардино-Балкарии, временно освобождена от выполнения трудовых обязанностей, сообщили в минпросвещения региона. 

Сообщается, что в настоящий момент в школе проводится служебная проверка. 

Поводом к разбирательству стал опубликованный в Интернете видеоролик, на котором зафиксирован факт применения силы по отношению к ученику. Учительница ударила по лицу школьника, который, по ее мнению, пытался сорвать занятие. 

В минпросвещения республики после инцидента обратилась мать учащегося, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
770 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Общественные места благоустроят в Нальчике

Общественные места благоустроят в Нальчике

Занятие бизнесом в КБР обрело популярность

Занятие бизнесом в КБР обрело популярность

В Кабардино-Балкарии заложили более 900 га садов

В Кабардино-Балкарии заложили более 900 га садов

Выплаты ветеранам ВОВ в КБР увеличат к юбилею победы

Выплаты ветеранам ВОВ в КБР увеличат к юбилею победы

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

Старейшая канатка в России будет отремонтирована на Эльбрусе

Старейшая канатка в России будет отремонтирована на Эльбрусе

Турналог появится в Нальчике в 2025 году

Турналог появится в Нальчике в 2025 году

Съемки на склонах Эльбруса принесли мировой рекорд российскому кино

Съемки на склонах Эльбруса принесли мировой рекорд российскому кино

Свыше 10 медучреждений построят или обновят за год в Кабардино-Балкарии

Свыше 10 медучреждений построят или обновят за год в Кабардино-Балкарии

Полсотни километров региональных трасс отремонтируют за год в Кабардино-Балкарии

Полсотни километров региональных трасс отремонтируют за год в Кабардино-Балкарии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы