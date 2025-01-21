Армении будет трудно без ЕАЭС и СНГ – генсек Содружества Лебедев

Разрыв Армении с ЕАЭС и СНГ может пагубно отразиться на положении дел в республике. Такое мнение высказал генеральный секретарь СНГ Лебедев.

Ереван столкнется с большими сложностями, если прервет сотрудничество с ЕАЭС и СНГ, считает генсек Содружества Сергей Лебедев.

"Реальность такова: Армении без стран СНГ, без сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ будет трудно. А зачем лишние сложности, трудности для народа Армении? Страны СНГ и Беларусь, насколько я знаю, готовы помочь Армении сохранить это взаимодействие"

– Сергей Лебедев

Лебедев также выразил надежду, что Ереван, несмотря на поворот в сторону евроинтеграции, останется в орбите СНГ в качестве важного партнера.

Также генсек СНГ выразил мнение относительно недавнего соглашения между Арменией и США и курса республики на ЕС. По словам Лебедева, подписание соглашений еще не означает их исполнения.

"Очень много документов подписывается, но не все они выполняются. Потом жизнь вносит свои коррективы"

– Сергей Лебедев

Отметим, что 14 января Ереван и Вашингтон заключили соглашение о стратегическом партнерстве между странами. Москва не оставила без внимания стремление Армении сблизиться с США и ЕС. Вице-премьер РФ Оверчук заявил, что курс на евроинтеграцию будет расцениваться Москвой как начало дистанцирования от ЕАЭС, передает РИА Новости.