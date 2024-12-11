Вестник Кавказа

В МИД рассказали о ситуации вокруг российского посла в США

В МИД рассказали о ситуации вокруг российского посла в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы российского МИД рассказал, как обстоят дела с запросом агремана новому послу страны в США. Он отметил, что в Москве заинтересованы в скорейшем решении данного вопроса.

Россия призвала Соединенные Штаты поскорее ответить на запрос агремана новому послу страны в Вашингтоне. Об этом поведал замглавы МИД РФ.

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее, потому что, на наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами - это обязательное условие какого бы то ни было диалога"

– Сергей Рябков

Он также акцентировал внимание на том, что для России ситуация, в которой российского посла нет в США из-за невыдачи агремана, становится нежелательной.

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