В МИД рассказали о ситуации вокруг российского посла в США

Замглавы российского МИД рассказал, как обстоят дела с запросом агремана новому послу страны в США. Он отметил, что в Москве заинтересованы в скорейшем решении данного вопроса.

Россия призвала Соединенные Штаты поскорее ответить на запрос агремана новому послу страны в Вашингтоне. Об этом поведал замглавы МИД РФ.

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее, потому что, на наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами - это обязательное условие какого бы то ни было диалога"

– Сергей Рябков

Он также акцентировал внимание на том, что для России ситуация, в которой российского посла нет в США из-за невыдачи агремана, становится нежелательной.