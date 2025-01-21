Вестник Кавказа

Пожар на подстанции в Ингушетии оставил население без света

Пожар на подстанции в Ингушетии оставил население без света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на подстанции в Ингушетии случился пожар. В результате без электричества остались более 62 тыс человек.

В Ингушетии ночью произошло ЧП на подстанции "Слепцовская 110" в Сунже, часть населения осталась без света.

На подстанции, расположенной на улице Трудовой случился пожар. На подстанции, согласно информации ГУ МЧС по Ингушетии, произошло возгорание масляного выключателя трансформатора, пожар охватил 20 кв м.

Возгорание было ликвидировано на 23.43 мск. При этом ЧП привело к отключению электричества. Без энергоснабжения оказались 62 525 жителей Сунженского района. Частично восстановить подачу электричества населению удалось спустя два часа после ликвидации пожара. Восстановительные работы продолжаются.

В городской администрации уточнили, что Сунженская ЦРБ имеет резервный источник энергоснабжения.

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