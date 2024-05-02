Вестник Кавказа

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично освобожден от наказания

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“ после теракта
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Салохиддин Ашуров, который фиктивно прописал в своем доме в Твери двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Помощь Дому ребенка смягчила приговор.

В связи с истечением сроков давности суд частично освободил от наказания жителя Твери Салохиддина Ашурова, сказано в постановлении суда в Тверской области.

Ашуров, фиктивно прописавший в своем доме двух фигурантов о теракте в «Крокусе», провел под стражей порядка 3 месяцев в СИЗО, сообщает РИА Новости.

В документе также написано, что одним из смягчающих обстоятельств для суда стало оказание задержанным благотворительной помощи Дому ребенка «Теремок».

Кроме того, в постановлении уточняется, что мужчина освобожден от наказания по 13 эпизодам, еще по одному эпизоду был назначен штраф в размере 50 тыс рублей.

Ашуров был пойман 12 апреля 2024 года и содержался под стражей до 3 июля того же года. С момента задержания и до освобождения он находился в условиях следственного изолятора.

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