Свыше 25 человек стали фигурантами дела о теракте в Крокусе

В СКР сообщили почти о трех десятках обвиняемых по делу о теракте в Крокусе. В результате атаки боевиков на концертный зал погибло почти полторы сотни человек.

Обвиняемыми по делу о теракте в Крокусе проходят несколько десятков человек. Об этом поведали 14 января в Следственном комитете РФ.

"Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов"

– председатель СКР Александр Бастрыкин

Напомним, теракт в Крокусе произошел весной прошлого года. Неизвестные вошли в здание и начали расстреливать людей из оружия, а затем подожгли зал. Жертвами этого нападения стали 146 человек.