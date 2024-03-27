Вестник Кавказа

Свыше 25 человек стали фигурантами дела о теракте в Крокусе

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“
© Фото: где произошла стрельба и начался пожар
В СКР сообщили почти о трех десятках обвиняемых по делу о теракте в Крокусе. В результате атаки боевиков на концертный зал погибло почти полторы сотни человек.

Обвиняемыми по делу о теракте в Крокусе проходят несколько десятков человек. Об этом поведали 14 января в Следственном комитете РФ.

"Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов"

– председатель СКР Александр Бастрыкин

Напомним, теракт в Крокусе произошел весной прошлого года. Неизвестные вошли в здание и начали расстреливать людей из оружия, а затем подожгли зал. Жертвами этого нападения стали 146 человек.

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