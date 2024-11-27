Первые отечественные бананы могут появиться в 2025 году

К концу года в России может поспеть первый урожай бананов. Фрукты будут выращиваться в теплицах в Ставропольском крае

Россия приступает к эксперименту по выращивают бананов, первый урожай может быть собран к концу года, сообщили в Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что теплицы под банановые плантации будут запущены на Ставрополье.

"Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем. Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России"

– гендиректор ассоциации Андрей Платонов