В МИД Азербайджана почтили память жертв Холокоста

Азербайджанский МИД опубликовал на своих страницах в социальных сетях пост, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. В ведомстве напомнили, что Холокост был одним из наиболее жестоких злодеяний в истории человечества.

МИД Азербайджана опубликовал пост к Международному дню памяти жертв Холокоста, который приходится на 27 января.

"27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста мы чтим память жертв одного из самых жестоких злодеяний в истории человечества"

– министерство

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан выступает против ненависти по религиозным и этническим мотивам, а также геноцида и преступлений против человечности. В МИД обратили внимание на то, что Баку осуждает антисемитизм, ксенофобию и нетерпимость во всех проявлениях.

Напомним, Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января: именно в этот день в 1945 году советские войска освободили узников нацистского концентрационного лагеря "Освенцим".