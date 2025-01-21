Вестник Кавказа

В МИД Азербайджана почтили память жертв Холокоста

В МИД Азербайджана почтили память жертв Холокоста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский МИД опубликовал на своих страницах в социальных сетях пост, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. В ведомстве напомнили, что Холокост был одним из наиболее жестоких злодеяний в истории человечества.

МИД Азербайджана опубликовал пост к Международному дню памяти жертв Холокоста, который приходится на 27 января.

"27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста мы чтим память жертв одного из самых жестоких злодеяний в истории человечества"

– министерство

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан выступает против ненависти по религиозным и этническим мотивам, а также геноцида и преступлений против человечности. В МИД обратили внимание на то, что Баку осуждает антисемитизм, ксенофобию и нетерпимость во всех проявлениях.

Напомним, Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января: именно в этот день в 1945 году советские войска освободили узников нацистского концентрационного лагеря "Освенцим".

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