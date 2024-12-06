В Новороссийске проведут реконструкцию водохранилища

В Новороссийске вскоре начнутся работы по реконструкции водохранилища. Работы планируется завершить к концу 2026 года.
Неберджаевское водохранилище в городе-курорте Новороссийске пройдет реконструкцию, которая будет окончена в следующем году.
"В целях увеличения объемов подачи воды также планируется реконструкция Неберджаевского водохранилища. Завершится весь комплекс работ в четвертом квартале 2026 года"
– администрация муниципалитета
Реконструкция стартует в 2025 году. Также проведут ремонт более чем 4% городских сетей - 26 км.