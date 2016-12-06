Вестник Кавказа

Школу гостеприимства могут открыть в Гюмри

Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В армянском городе Гюмри может появиться филиал Лозаннской школы гостиничного менеджмента. Это самый первый вуз гостиничного бизнеса в Швейцарии, его открытие состоялось в конце XIX века.

Школа гостиничного менеджмента Лозанны в скором времени может открыть свой филиал в армянском городе Гюмри. Данный вопрос обсудили премьер-министра Армении Никола Пашинян и предприниматель Ваге Габраш.

В пресс-службе армянского правительства отметили, что в ходе разговора, состоявшегося в Швейцарии, стороны поговорили об инвестиционной деятельности бизнесмена в республике. Одним из обсуждаемых вопросов стало возможное открытие филиала Лозаннской школы гостеприимства.

Другие подробности прошедшей встречи пока не приводятся.

Школа гостиничного менеджмента Лозанны была открыта в 1983 году. В университете проходят обучение около 3 тыс человек, представляющих 120 национальностей.

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