На обновление электросетей Дагестана потребовалось 550 млн рублей

Около 550 млн рублей было потрачено на обновление дагестанских электросетей в минувшем году. Работами занимались энергетики предприятия "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" вложили 550 млн рублей в реконструкцию и ремонт энергетической инфраструктуры Дагестана в 2024 году, рассказали в компании.

Полученные средства были направлены на ремонт свыше 800 км ЛЭП. Кроме того, энергетики обновили 400 км старых проводов, 5 тыс неисправных опор и почти 7,5 тыс сломанных или ветхих изоляторов.

Напомним, что совсем скоро Дагестан приступит к строительству Ногайской солнечной электростанции, которая станет частью Дербентской СЭС. Она будет вырабатывать порядка коло 60 МВт.