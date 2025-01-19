Вестник Кавказа

Палестинские радикалы заверили Тель-Авив, что Арбель Йехуд жива

Палестинские радикалы заверили Тель-Авив, что Арбель Йехуд жива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заложница Арбель Йехуд, от освобождения которой зависит возвращение палестинцев в северные районы сектора Газа, остается в живых и будет передана посредникам – с таким заявлением выступили палестинские радикалы из "Сарая аль-Кудс", 1,5 года державшие Йехуд в плену.

Гражданка Израиля Арбель Йехуд, ставшая одной из заложниц палестинских радикалов 7 октября 2023 года, действительно осталась в живых, несмотря на 1,5 года боевых действий в секторе Газа, и обязательно будет возвращена через посредников Еврейскому государству – об этом сегодня заявили представители группировки "Сарая аль-Кудс", в руках которой находится Йехуд.

Таким образом группировка отреагировала на дополнительное условие Израиля: сначала Арбель Йехуд возвращается домой, и только после этого ЦАХАЛ позволяет десяткам тысяч жителей севера Газа вернуться на руины их домов.

При этом радикалы подчеркнули, что они не станут подчиняться несогласованным требованиям Израиля, а будут действовать по существующему расписанию передачи заложников посредникам. В связи с этим пока неясно, когда Йехуд вернется на родину.

"Посредники получили гарантии того, что израильская пленная Арбель Йехуд жива и здорова. В вопросе ее освобождения мы будем придерживаться тех сроков и условий, которые определит наше руководство и посредники"

– "Сарая аль-Кудс"

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