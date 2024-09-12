Число жертв минного террора Армении в 2024 году раскрыли в Баку

Минный террор Армении погубил 5 жизней в Азербайджане в 2024 году. В Баку добавили, что с ноября 2020 года по сегодняшний день от взрывов погибли 70 человек.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев раскрыл количество погибших и пострадавших в 2024 году в результате минного террора Армении.

Глава надзорного органа АР заявил, что жертвой стал 41 человек. При этом, добавил он, 5 человек лишились жизней, 36 - получили телесные повреждения.

Алиев подчеркнул, что с ноября 2020 года по сегодняшний день число подорвавшихся на минах достигло 382 человек: 70 -погибли, 312 – получили ранения.