Города Казахстана свяжут новые автодороги в 2025 году

В 2025 году в Казахстане планируется отремонтировать и построить 4,7 тыс км республиканских дорог. Будут созданы обходы нескольких крупных городов, а также проложены новые трассы.

В прошлом году в Казахстане был установлен рекорд - 12 тыс км дорог было охвачено ремонтными и строительными работами. О планах на этот год в области дорожного строительства поделились в Минтрансе Казахстана.

В планах на 2025 год провести работы на 4,7 тыс км дорог. Будут поэтапно реализованы проекты дорогах I и II категории.

К ключевым проектам года относятся обходы городов Петропавловск, Кызылорда, Рудный, Сарыагаш, а также дороги "Караганда – Жезказган" (572 км), "Актобе – Улгайсын" (234 км), "Жанаозен – Кендерли" (156 км), "Атырау – Доссор" (86 км).

В прошлом году в республике были достроены следующие объекты: мост через Бухтарминское водохранилище, тоннель на перевале Шакпакбаба, путепровод для автотранспорта над железной дорогой на станции Шамалган. Также появились новые дороги к туристическим локациям Балхаш, Алаколь, Бокей-Орда, Алтай, Баянаульский национальный парк.