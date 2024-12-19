Лавиноопасность продлится несколько дней в Карачаево-Черкесии

МЧС предупредило жителей КЧР об опасности образования лавин. В связи с этим возможны различного рода ЧС и ЧП.

В течение ближайших нескольких дней в Карачаево-Черкесии будет существовать опасность возникновения лавин. Об этом говорится в распространенном 27 января сообщении регионального МЧС.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказская ВС", с 27 по 29 января в горах КЧР выше 2 тыс. м лавиноопасно"

– пресс-служба управления

Жителей и гостей столицы предупреждают о риске возникновения ЧС и ЧП. Возможны перебои в работе транспорта, перекрытия дорог и мостов, а также повреждения инфраструктурных объектов и ЛЭП.

Напомним, неделю назад в КЧР уже объявляли экстренное предупреждение о повышенной опасности возникновения лавина.