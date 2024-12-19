Вестник Кавказа

Лавиноопасность продлится несколько дней в Карачаево-Черкесии

Лавиноопасность продлится несколько дней в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МЧС предупредило жителей КЧР об опасности образования лавин. В связи с этим возможны различного рода ЧС и ЧП.

В течение ближайших нескольких дней в Карачаево-Черкесии будет существовать опасность возникновения лавин. Об этом говорится в распространенном 27 января сообщении регионального МЧС.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказская ВС", с 27 по 29 января в горах КЧР выше 2 тыс. м лавиноопасно"

– пресс-служба управления

Жителей и гостей столицы предупреждают о риске возникновения ЧС и ЧП. Возможны перебои в работе транспорта, перекрытия дорог и мостов, а также повреждения инфраструктурных объектов и ЛЭП.

Напомним, неделю назад в КЧР уже объявляли экстренное предупреждение о повышенной опасности возникновения лавина.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Повышенную лавиноопасность объявили в Карачаево-Черкесии

Повышенную лавиноопасность объявили в Карачаево-Черкесии

Действие предупреждения о лавиноопасности продлили в КЧР

Действие предупреждения о лавиноопасности продлили в КЧР

Лавиноопасность будет сохраняться до вечера 15 января в Кабардино-Балкарии

Лавиноопасность будет сохраняться до вечера 15 января в Кабардино-Балкарии

Экстренное предупреждение из-за лавин объявлено в Дагестане

Экстренное предупреждение из-за лавин объявлено в Дагестане

В горах КЧР объявили лавинную опасность до 12 января

В горах КЧР объявили лавинную опасность до 12 января

Высокогорье Кубани и Адыгеи настигнут лавины

Высокогорье Кубани и Адыгеи настигнут лавины

Экстренное предупреждение из-за лавин объявили в Карачаево-Черкесии

Экстренное предупреждение из-за лавин объявили в Карачаево-Черкесии

Главную трассу в Восточном Казахстане избавят от лавин

Главную трассу в Восточном Казахстане избавят от лавин

Лавины вновь могут сойти в горах Адыгеи

Лавины вновь могут сойти в горах Адыгеи

Рицинский нацпарк снова открылся после снегопадов

Рицинский нацпарк снова открылся после снегопадов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы