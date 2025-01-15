Вестник Кавказа

В Грузии назвали Россию важным торговым партнером

В Грузии назвали Россию важным торговым партнером
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии поприветствовали создание российско-грузинской бизнес-ассоциации. По словам главы Минэкономики страны, Россия важный партнер для Грузии.

Торговые отношения с Россией имеют большое значение для Грузии, заявил, комментируя новость о планах по созданию российско-грузинской бизнес-ассоциации, первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили в эфире радио "Коммерсант".

"В плане торговли мы считаем Россию важным партнером... Мы знаем, что у нас есть красные линии в политической части, но у нас есть торгово-экономические отношения"

– Давиташвили

Министр приветствовал создание нового объединения, которое поможет в развитии торговых отношений двух стран. "Координировать действия с организованным бизнесом гораздо проще", – заметил он.

Экономические отношения двух стран развиваются, несмотря на отсутствие политического диалога.

"За эти годы нам удалось эффективно перейти от режима эмбарго к сбалансированным торговым отношениям, что было интересно в первую очередь Грузии, поскольку мы заменили нулевой экспорт на более чем миллиардный и обратили отрицательное сальдо торгового баланса в свою пользу"

– Давиташвили

В прошлом году торговый оборот Грузии с РФ достиг $5,4 млрд, годовой рост составил 5,4%.

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