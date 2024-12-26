Каспий пережил моретрясение

Каспийское море пережило глубинное сейсмическое событие – в 62 км под уровнем моря произошло столкновение литосферных плит, проявившееся на поверхности как подземные толчки магнитудой 3,5. Разрушений в результате землетрясения не было.

Как рассказали сегодня в НАНА, азербайджанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки глубоко под дном Каспийского моря. Землетрясение было сильным, однако из-за глубины очага оно не ощущалось на поверхности моря и на побережьях.

Уточняется, что сейсмическое событие произошло около 16:00 по московскому времени. Его магнитуда не превысила 3,5.

Глубина очага оценивается в 62 км. Точные координаты эпицентра подземных толчков не опубликованы.

Напомним, что накануне сходные, но более слабые подземные толчки (магнитудой 3,1) также произошли в Каспийском море.