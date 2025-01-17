Вестник Кавказа

ДТП под Ташкентом лишило газа жителей Алмалыка

ДТП под Ташкентом лишило газа жителей Алмалыка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобиль врезался в газопровод в Ташкентской области. В результате часть населения Алмалыка оказалась без газа сегодня.

Автомобильная авария оставила без газа несколько десятков домов в Алмалыке Ташкентской области.

Сообщается, что водитель не справился с управление, легковой автомобиль улетел в кювет, где врезался в газопровод среднего давления. ДТП привело к утечке газа. В связи с аварией временно отключено газоснабжение в 44 домах.

Производятся ремонтно-восстановительные работы. О сроках ликвидации последствий аварии будет сообщено позже.

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