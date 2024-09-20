Аббас Аракчи прибыл в Кабул наладить связи Тегерана с "Талибаном"

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи был принят сегодня в Кабуле исполняющими обязанности министров в правительстве "Талибана" (запрещен в РФ). Он прилетел в Афганистан, чтобы договориться об укреплении экономического сотрудничества.

Руководство запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" приняло сегодня в Кабуле министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи. Переговоры с Аракчи провели три талибанских политика, временно исполняющие обязанности председателя правительства (Мохаммад Хасан), главы Минобороны (Мохаммад Якуб Муджахид) и министра иностранных дел (Амир Хан Муттаки).

Центральной темой всех встреч Аракчи в Кабуле стало дальнейшее развитие ирано-афганских отношений с учетом текущей ситуации в регионе и в мире.

Как пишет Mehr, принимая Аракчи, Муттаки выразил надежду на то, что этот визит укрепит контакты между соседствующими мусульманскими государствами, разделяющими горе и радость друг друга.

Аббас Аракчи, в свою очередь, подчеркнул, что Тегеран рассматривает экономические и политические отношения с Кабулом при "Талибане" как позитивные, добавив, что его визит нацелен на всемерное совершенствование связей двух государств, насколько это позволят их национальные интересы.

В частности, он призвал к наращиванию экономического взаимодействия Афганистана с Ираном, дабы они поддерживали существующие культурные и исторические связи между двумя странами и способствовали росту благосостояния иранской и афганской наций.