Вестник Кавказа

Защитник сборной Азербайджана может продолжить карьеру в России

Защитник сборной Азербайджана может продолжить карьеру в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские и турецкие клубы положили глаз на защитник азербайджанской сборной Замика Алиева. Сейчас он защищает цвета албанской "Эгнатии".

Защитник сборной Азербайджана по футболу Замик Алиев, выступающий в настоящее время за албанскую "Эгнатию", может перебраться в Россию или Турцию. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

По данным Azerisport, на игрока претендует целый ряд клубов из России и Турции. В его услугах также заинтересованы украинские клубы и клубы из других стран.

Напомним, соглашение Алиев с его нынешним клубом истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне он провел за "Эгнатию" 18 матчей в чемпионате Албании, получив в них три желтые карточки.

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