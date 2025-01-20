Вестник Кавказа

Непогода привела к частичному закрытию горной дороги в Дагестане

расчистка горной дороги в Гумбетовском районе
© Фото: Telegram-канал ГКУ “Дагестанавтодор“
Часть горной дороги в Дагестане закрыли на неопределенное время из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас там ведутся работы по расчистке от снега.

В Дагестане из-за сильного снега и возможностью образования лавин временно ввели запрет на движение по участку одной из горных дорог. Об этом сказано в Telegram-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

"В Гумбетовском районе автомобильная дорога республиканского значения "Хасавюрт – Тлох", на участке км 46 - км 48 (Харибский перевал) временно закрыта в связи со снежными заносами и сходом лавин. Ведутся работы по расчистке"

– Дагестанавтодор

Временный проход обещают открыть в течение сегодняшнего дня.

В компании также отметили, что из-за непогоды дорога будет частично оставаться закрытой для автомобилей до тех пор, пока дорожное полотно полностью не расчистят от снега на всю ширину проезжей части.
 

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