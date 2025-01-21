Жилой дом горел в Абхазии

Пожар произошел сегодня рано утром в восточной части Абхазии, а именно в одном из сел Очамчирского района. Подробности огненного инцидента рассказали в МЧС республики.

Пламя охватило частный дом ранним утром в понедельник в Абхазии, сообщили в МЧС.

ЧП произошло в Очамчирском районе. Возгорание началось в частном доме, расположенном в селе Лабра. Уточняется, что в нем было два этажа.

Спасатели получили просьбу о помощи в 5.56 утра. Огонь был потушен. Однако пламя успело уничтожить три комнаты.

К счастью, никто не пострадал.