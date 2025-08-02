Вестник Кавказа

Глава МИД Турции отправится в Сирию

© Фото: сайт МИД Турции
Хакан Фидан сегодня совершит визит в Сирию, где встретится с главой арабской республики аш-Шараа.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан совершит визит в Сирию 7 августа. Об этом сообщают сирийские СМИ. 

В рамках встречи глава МИД Турции проведет встречу с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. 

Стороны подведут предварительные итоги нового этапа в отношениях двух стран, который начался со смены власти в Дамаске в декабре прошлого года. Также будут затронуты вопросы дальнейших перспектив сотрудничества Анкары и Дамаска. 

Напомним, что Турция активно поддерживает новую власть в Сирии. Стороны ранее договорились о создании делового совета для облегчения экономического взаимодействия, также были достигнуты договоренности в области таможенного контроля.

