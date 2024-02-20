Глава МИД Азербайджана: укрепление отношений со странами ОТГ – приоритет республики

Азербайджан считает приоритетным вопрос укрепления отношений во всех сферах со странами, которые входят в ОТГ. Такое заявление сделал глава МИД АР Джейхун Байрамов в ходе встречи на тему институционализации в тюркском мире.
Он отметил, что страны ОТГ связаны друг с другом исторически, и установление устойчивых отношений между государствами поможет наладить стабильность, несмотря обстановку в мире.
Байрамов подчеркнул, что тюркский мир охватывает масштабное количество людей и имеет потенциал в сфере политики, энергетики и транспортных коридоров.
Также глава МИД заявил, что странам ОТГ необходимо укреплять отношения в связи с вызовами, которые предлагает мировое сообщество.
По его словам, государствам тюркского мира стоит учесть прошлые ошибки и развивать сотрудничество в рамках совместных проектов.