Глава МИД Азербайджана: укрепление отношений со странами ОТГ – приоритет республики

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики заявил, что для республики является приоритетным вопрос установления крепких связей со странами ОТГ.

Азербайджан считает приоритетным вопрос укрепления отношений во всех сферах со странами, которые входят в ОТГ. Такое заявление сделал глава МИД АР Джейхун Байрамов в ходе встречи на тему институционализации в тюркском мире.

Он отметил, что страны ОТГ связаны друг с другом исторически, и установление устойчивых отношений между государствами поможет наладить стабильность, несмотря обстановку в мире.

Байрамов подчеркнул, что тюркский мир охватывает масштабное количество людей и имеет потенциал в сфере политики, энергетики и транспортных коридоров.

Также глава МИД заявил, что странам ОТГ необходимо укреплять отношения в связи с вызовами, которые предлагает мировое сообщество.

По его словам, государствам тюркского мира стоит учесть прошлые ошибки и развивать сотрудничество в рамках совместных проектов.