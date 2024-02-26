Глава МИД Азербайджана: Армении необходимо исключить подстрекательские замечания

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики провел встречу с генсеком ОБСЕ, на которой сделал заявление, что Армения должна прекратить политику подстрекательства, так как это мешает нормализации отношений между странами.

Армения должна отказаться от провокационных заявлений, потому что это мешает урегулированию отношений в регионе. Такое заявление сделал глава МИД Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид, которая прошла в Анталье.

Слова министра были опубликованы на его странице в соцсети "Х".

"Армении необходимо воздерживаться от подстрекательских замечаний и заявлений, чтобы избежать дальнейшего ущерба азербайджано-армянскому мирному процессу и процессу нормализации"

- Джейхун Байрамов

Также Байрамов отметил, что во время встречи поднимались вопросы региональной и мировой политики.