Лавров и Байрамов поговорили о реализации договоренностей Москвы, Баку и Еревана

Глава российского МИД пообщался в пятницу с азербайджанским коллегой. Одной из обсуждаемых тем стали вопросы развития отношений между странами.

В пятницу, 1 марта, состоялась встреча глав МИД России и Азербайджана. Об этом сказано на сайте российского МИД.

Переговоры Сергея Лаврова с Джейхуном Байрамовым прошли в турецкой Анталье, где сегодня стартовал дипломатический форум.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в русле положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года"

– МИД РФ

В ходе беседы стороны указали на необходимость выполнения трехсторонних соглашений РФ, Азербайджана и Армении.

"Акцентирована приверженность продолжению совместной работы в рамках различных многосторонних форматов, включая "Каспийскую пятерку" и Консультативную региональную платформу 3+3"

– российское ведомство

Помимо этого, министры поговорили о других международных темах, которые представляют обоюдный интерес.