Вестник Кавказа

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Черноморском регионе

Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана
© Фото: сайт министерства иностранных дел России
Руководитель российского МИД провел переговоры с турецким коллегой. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, включая взаимодействие в экономике.

В пятницу, 1 марта, состоялись переговоры глав МИД России и Турции. Об этом информирует российское ведомство.

Встреча Сергея Лаврова и Хакана Фидана прошла на полях Анталийского дипломатического форума.

Центральными темами разговора стали Ближний Восток и регион Черного моря.

"В ходе беседы с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом были затронуты ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе"

– пресс-служба МИД

Помимо этого, министры поговорили о торгово-экономическом взаимодействии и политическом диалоге.

Напомним, дипломатический форум в Анталье продлится 3 дня. Его посетят представители примерно 90 стран мира.

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