Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Черноморском регионе

Руководитель российского МИД провел переговоры с турецким коллегой. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, включая взаимодействие в экономике.
В пятницу, 1 марта, состоялись переговоры глав МИД России и Турции. Об этом информирует российское ведомство.
Встреча Сергея Лаврова и Хакана Фидана прошла на полях Анталийского дипломатического форума.
Центральными темами разговора стали Ближний Восток и регион Черного моря.
"В ходе беседы с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом были затронуты ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе"
– пресс-служба МИД
Помимо этого, министры поговорили о торгово-экономическом взаимодействии и политическом диалоге.
Напомним, дипломатический форум в Анталье продлится 3 дня. Его посетят представители примерно 90 стран мира.