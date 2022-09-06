Германия признает ответственность за блокаду Ленинграда

Власти Германии признают историческую ответственность за блокаду Ленинграда. Также Берлин настаивает на необходимости сохранения памяти о преступлениях гитлеровцев во времена ВОВ.

МИД Германии проинформировал о том, что Берлин по-прежнему не отрицает ответственности за блокаду Ленинграда. Кроме того, в релизе подчеркнуто, что Германия поддерживает сохранение памяти о преступлениях гитлеровцев во время Второй мировой войны.

«Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений во время Второй мировой войны и полностью признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде»

– МИД ФРГ

Публикация приурочена к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В германском внешнеполитическом ведомстве напомнили о том, что несколько лет назад правительство страны отреставрировало и модернизировало больницу в Санкт-Петербурге, где проходят лечение многие пострадавших в результате блокады Ленинграда. Также германская сторона устраивает встречи молодежи с блокадниками.