Германия признает ответственность за блокаду Ленинграда

МИД Германии проинформировал о том, что Берлин по-прежнему не отрицает ответственности за блокаду Ленинграда. Кроме того, в релизе подчеркнуто, что Германия поддерживает сохранение памяти о преступлениях гитлеровцев во время Второй мировой войны.
«Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений во время Второй мировой войны и полностью признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде»
– МИД ФРГ
Публикация приурочена к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В германском внешнеполитическом ведомстве напомнили о том, что несколько лет назад правительство страны отреставрировало и модернизировало больницу в Санкт-Петербурге, где проходят лечение многие пострадавших в результате блокады Ленинграда. Также германская сторона устраивает встречи молодежи с блокадниками.