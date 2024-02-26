Баку подвел итоги переговоров Байрамова и Мирзояна в Берлине

МИД Азербайджана распространил заявление по итогам переговоров главы ведомства Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна, которые проходили накануне и сегодня в столице Германии.

В Баку рассказали о результатах встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, которые проводились в среду и четверг в Берлине. Соответствующее сообщение распространил МИД АР.

В нем говорится, что главы внешнеполитических ведомств вместе с делегациями обсудили позиции, которых стороны придерживаются относительно положений проекта документа "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений".

Участники бесед обратили внимание на то, что по некоторым ключевым вопросам требуется дополнительная работа.

"В рамках визита глав МИД встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Джейхун Байрамов выразил благодарность немецкой стороне за организацию переговоров между Азербайджаном и Арменией"

– МИД Азербайджана

Напомним, как сообщалось ранее, переговоры министров проходили в течение двух дней. В них принимала участие и глава МИД Германии Анналена Бербок.

На двусторонней встрече с Байрамовым она заявила, что на сегодняшний день достижение прочного мира между Ереваном и Баку вполне возможно. Бербок обратила внимание на то, что Берлин готов оказывать поддержку сторонам на пути к миру.

Ранее посредническую роль Германии высоко оценил президент Азербайджана. Ильхам Алиев противопоставил нейтральную позицию, которую занимает Берлин, явно пристрастным риторике и действиям Парижа.