Прочный мир между Азербайджаном и Арменией возможен – Бербок

Глава МИД Германии, принимавшая сегодня участие в переговорах Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Берлине, считает, что у Еревана и Баку сейчас есть возможность достичь прочного мира.

Достижение мира между Азербайджаном и Арменией сегодня возможно, такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок.

В Берлине сегодня проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Сначала Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретились тет-а-тет, затем встреча проводилась в трехстороннем формате – с участием Бербок.

"Мы верим, что у Армении и Азербайджана теперь есть возможность достичь прочного мира после многих лет болезненного конфликта"

– глава МИД Германии

Министр также заверила, что Берлин намерен продолжать оказывать поддержку Баку и Еревану в процессе нормализации двусторонних отношений.

Бербок также поведала о "смелых шагах", на которые идут и Азербайджан, и Армения, преследуя цель – чтобы прежние события, страдания и смерти людей, остались в прошлом. Дипломат уточнила, что для достижения прогресса сторонам нужна решимость.