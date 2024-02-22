Встреча Байрамова и Мирзояна в Берлине перешла в трехсторонний формат

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении продолжаются в Берлине. Сначала Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян общались с глазу на глаз, теперь встреча проводится в трехстороннем формате.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении продолжают переговоры в столице Германии.

Встреча началась в формате тет-а-тет – Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян общались в двустороннем формате.

Теперь к ним присоединилась германская коллега Анналена Бербок.

Ранее сегодня президент Азербайджана заявил, что Баку положительно оценивает организацию встречи Байрамова и Мирзояна в Берлине, которая проводится по предложению властей Германии. Ильхам Алиев также подчеркнул, что Германия, в отличие от Франции, отчетливо демонстрирует нейтралитет, которого она придерживается в мирном процессе.