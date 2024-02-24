Встреча Байрамова и Мирзояна в Германии: стартовал второй день переговоров

Главы МИД Азербайджана и Армении вернулись к переговорам в Берлине. Сегодня уже второй день обсуждений между Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Накануне в беседе участвовала также их германская коллега.

Министры иностранных дел АР и РА снова собрались на переговоры в Берлине. Фото со встречи распространило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Накануне Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян сначала провели переговоры в формате один на один. Затем к ним присоединилась глава МИД Германии Анналента Бербок.

Кроме того, германский министр провела отдельные беседы с Байрамовым и Мирзояном. Во время переговоров с азербайджанским коллегой она выразила уверенность в том, что мир между Баку и Ереваном достижим, для успеха сторонам необходимо проявить решительность. Бербок заверила, что Берлин окажет им поддержку на пути к миру.

Отметим, что накануне Ильхам Алиев высоко оценил нейтральность, которую Германия проявляет, выполняя посредническую роль в армяно-азербайджанском мирном процессе. Он противопоставил ее предвзятой позиции, в частности, Франции: именно ее президент Эманнуэль Макрон оказался автором "инсинуаций" о том, что Азербайджан якобы собирается нападать на Армению. Эти плоды фантазии, констатировал Ильхам Алиев, передались и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.