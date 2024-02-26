Германия пытается оживить европейский формат диалога Баку-Ереван

В Берлине на этой неделе прошел двухдневный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по согласованию текста мирного договора. Стороны договорились продолжать диалог.

28-29 февраля между МИДами Азербайджана и Армении прошли переговоры. Это не первая встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, однако в отличие от предыдущих конфликтогенный потенциал в отношениях Баку-Ереван сейчас в разы ниже. Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность в прошлом году, в связи с чем территориальный спор между странами снят с повестки дня (не считая необходимости делимитации границы).

Посткарабахская пауза

Напомним, что после контртеррористической операции Азербайджана в сентябре 2023 года в мирном процессе образовалась яма. Евросоюз почти договорился о проведении переговоров в испанской Гранаде, но из-за вмешательства Франции, ведущей открыто антиазербайджанскую политику, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.

Вплоть до конца декабря прошлого года контакты двух республик были заморожены. Лишь на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге Алиев и Пашинян пожали друг другу руки. В этот момент, казалось, Кремль перехватил инициативу у Европейского союза в посредничестве, но антироссийские выпады Пашиняна, в том числе его последние слова о заморозке участия в ОДКБ, снова вернули Западу роль переговорной площадки.

Германская инициатива

В феврале возможностью организовать новые раунды армяно-азербайджанского диалога воспользовалась Германия. Канцлер Германии Олаф Шольц использовал Мюнхенскую конференцию по безопасности как повод, чтобы стать посредником между Алиевым и Пашиняном. По сути, на встрече 17 февраля в Мюнхене канцлер реанимировал переговоры по мирному договору и нормализации отношений.

Германская площадка больше по душе Азербайджану, чем Париж и Вашингтон. Франция уже давно занимает исключительно проармянскую позицию, а с США отношения несколько испортились после КТО и критики действий Азербайджана американскими сенаторами и Госдепом. Пашинян предпочел бы Эммануэля Макрона, но Германия - все же для него лучше, чем Россия. ФРГ - Евросоюз, куда и нацелилось правительство Пашиняна.

Успех в Мюнхене Шольц попытался развить в Берлине. По приглашению немецкой стороны 28-29 февраля состоялась встреча на уровне глав МИД на вилле Борзиг. Оба министра, и Арарат Мирзоян, и Джейхун Байрамов, поблагодарили немецкую коллегу Анналену Бербок за организацию встречи, однако к какому-то явному прогрессу она не привела. Стороны договорились продолжить переговоры с целью заключения мирного соглашения.

"Министры и их делегации обсудили позиции по положениям проекта двустороннего соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном". Было выражено взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам", - говорится в сообщении МИД Армении.

Со своей стороны Байрамов заявил, что "для Азербайджана это была хорошая возможность еще раз заявить о своей приверженности миру".

Проблемы армяно-азербайджанских отношений

Детальной информации для прессы после переговоров Байрамова и Мирзояна нет. Но отсутствие прогресса и затягивание подписания мирного соглашения говорит о сохранении серьезных противоречий. Одно из них связано с границей. Делимитацию и демаркацию все еще не удается начать. Армения требует от Азербайджана отвода войск для начала делимитационных работ, Баку, естественно, с этим не согласен. С недавних пор возобновились пограничные военные инциденты.

Вторая проблема по-прежнему относится к Карабаху. Хотя Пашинян говорит о признании Алматинских соглашений и территориальной целостности Азербайджана, Ереван, пусть в других формах, сохраняет претензии на регион. Армянские власти подали шесть исков в международные суды, ложно обвиняя Баку в этнических чистках. В то же время Армения отказывается нести ответственность за 30-летнюю оккупацию Карабаха и Восточного Зангезура, геноцид в Ходжалы и изгнание около миллиона азербайджанцев из родных домов. И де-юре Конституция Армении все еще ссылается на документ о подчинении Карабаха Еревану.

Третью проблему составляет вмешательство третьих сил. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил сегодня, уже после переговоров Байрамова с Мирзояном, о наличии "сил, которые хотят перенести в регион свои геополитические интриги". Эти силы стремятся развивать границу Армении и Азербайджана как "линию конфронтации", отметил он. Очевидно, Гаджиев имеет ввиду Францию. На днях Пашинян побывал в Париже. Макрон заявил о готовности поддержать Армению, а отправившийся в Ереван глава Минобороны Себастьян Лекорню настолько увлекся солидарностью, что пообещал армянам даже ракеты средней и большей дальности.

Баку остается приверженным мирному урегулированию конфликта с соседом. Гаджиев напомнил, что именно Азербайджан является автором мирной инициативы. При этом азербайджанские дипломаты ожидают, что Армения "не повторит ошибку прошлых лет, и будет проводить политику, которая будет служить устойчивому миру в регионе". Эту мысль Джейхун Байрамов накануне передал немецкой стороне, старающейся заполнить образовавшийся дипломатический вакуум. "Неприемлемо, чтобы Армения продолжала территориальные претензии, неконструктивную позицию и риторику, выдвинутые против нашей страны в конституции и законодательстве, в политических и правовых процессах", отметил он в беседе с Бербок.

Четвертый подводный камень заключен в фобиях Еревана о возможности нападения Азербайджана на Армению. 15 февраля Пашинян обвинил Баку в подготовке к войне. По его словам, Азербайджанская Республика не хочет мира, а стремится к захвату новых территорий Армении. Такие же слухи распространяют Макрон и глава евродипломатии Жозеп Боррель. В МИД Азербайджана обвинения назвали необоснованными, а Ильхам Алиев на встрече с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом подтвердил отсутствие у Азербайджана планов нападения на Армению.

Несмотря на обозначенные выше сложности, Берлин надеется на мир между двумя странами Южной Кавказа. "Мы верим, что у Армении и Азербайджана теперь есть возможность достичь прочного мира после многих лет болезненного конфликта", - заявила Бербок в загородной резиденции МИД ФРГ. К чему приведут переговоры и станет ли посредничество Германии успешным, покажет время. Пока что можно констатировать, что Берлину удалось разблокировать лед в дипломатии спустя пять месяцев "холодной войны" между Баку и Ереваном.