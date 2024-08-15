МИД Германии вызвал иранского посла

Во вторник иранского посла вызвали в МИД Германии. Ранее сегодня стало известно о закрытии в республике Института изучения немецкого языка.

Посол Ирана вызван в МИД Германии на фоне решения иранского руководства закрыть Институт изучения немецкого языка, работающий при посольстве в Тегеране. Соответствующую информацию подтвердил 20 августа представитель министерства.

"Посла Ирана вызывают в министерство иностранных дел Германии. Мы призываем новое иранское правительство немедленно разрешить возобновление преподавания"

– МИД Германии

В министерстве отметили, что осуждают действия Ирана против института, добавив, что их нельзя оправдать.

Там добавили, что сотрудники института преданы своей работе, направленной на укрепление связей между людьми, проживающими в Исламской Республике и Германии.