Иран закрыл институт немецкого языка при посольстве Германии

В Тегеране перестал работать Институт немецкого языка при посольстве ФРГ. Такое решение приняли иранские власти.

В Тегеране закрывается Институт изучения немецкого языка при посольстве Германии. Об этом пишет агентство судебной власти Исламской Республики Mizan.

Решение закрыть два филиала, связанные с правительством ФРГ, принято руководством Ирана в связи с тем, что они регулярно нарушали законодательство страны и совершали крупные финансовые махинации.

Напомним, около месяца назад МВД Германии запретило Исламский центр в Гамбурге и его подразделения. В ведомстве назвали учреждение экстремистской организацией, преследующей антиконституционные цели, и пояснили, что оно оказывало поддержку "Хезболле".