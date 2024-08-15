Вестник Кавказа

Иран закрыл институт немецкого языка при посольстве Германии

Иран закрыл институт немецкого языка при посольстве Германии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране перестал работать Институт немецкого языка при посольстве ФРГ. Такое решение приняли иранские власти.

В Тегеране закрывается Институт изучения немецкого языка при посольстве Германии. Об этом пишет агентство судебной власти Исламской Республики Mizan.

Решение закрыть два филиала, связанные с правительством ФРГ, принято руководством Ирана в связи с тем, что они регулярно нарушали законодательство страны и совершали крупные финансовые махинации.

Напомним, около месяца назад МВД Германии запретило Исламский центр в Гамбурге и его подразделения. В ведомстве назвали учреждение экстремистской организацией, преследующей антиконституционные цели, и пояснили, что оно оказывало поддержку "Хезболле".

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