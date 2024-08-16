Вестник Кавказа

Бербок и Аракчи созвонились после скандала вокруг закрытия института в Тегеране

Анналена Бербок
© Фото: скриншот из видео на сайте Госдепартамента США
Руководители МИД Германии и Ирана провели телефонный разговор. Стороны обсудили отношения двух стран и события в регионе.

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообщалась по телефону с новым главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщают иранские СМИ.

В ходе разговора, прошедшего 22 августа, обсуждались отношения двух стран и ситуация на Ближнем Востоке.

Глава МИД ФРГ выразила надежду, что при новом иранском правительстве странам удастся расширить отношения за счет устранения проблем и препятствий.

Со своей стороны, руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики отметил, что сторонам важно продолжать проводить политические консультации. Он добавил, что взаимное уважение и соблюдение общих интересов нужны для того, чтобы укрепить отношения в различных областях.

Напомним, в конце прошлого месяца МВД Германии запретило Исламский центр в Гамбурге и его подразделения, назвав это учреждение экстремистской организацией. В ведомстве также обвинили его в преследовании антиконституционных целей и поддержке "Хезболлы". На этой неделе Иран принял решение закрыть Института изучения немецкого языка, действовавший при посольстве ФРГ в Тегеране.

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