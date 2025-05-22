"Газпром" определился с программой развития до 2035 года

Совет директоров "Газпрома" наметил цели компании на ближайшие десять лет. Они обозначены в новой программе развития, которая была утверждена накануне.

Российская компания "Газпром" утвердила долгосрочную программу развития, рассчитанную до 2035 года. Об этом сказано в сообщении холдинга, распространенном по итогам вчерашнего заседания Совета директоров.

Согласно программе, в ближайшие годы компания намерена сконцентрироваться на диверсификации поставок за рубеж и оптимизации расходов на инвестиционную программу.

Кроме того, она собирается заняться наращиванием объемов газовых поставок на российский рынок и объемов переработки природного газа, а также увеличением производства СПГ.

Накануне Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, позволяющие "Газпрому" избежать уплаты обязательных сборов из-за прощеных долгов оператора "Северный поток-2".