Миллер: в России продолжит расти потребление газа

В Газпроме заявили, что в долгосрочной перспективе спрос на газ в РФ продолжит расти. В 2024 году потребление газа в стране установило новый рекорд.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о растущем потреблении газа в России - эта тенденция сохранится и в долгосрочной перспективе.

"Потребление газа в России в 2024 году достигло нового рекордного уровня. В долгосрочной перспективе спрос, согласно прогнозам, будет еще выше"

– Миллер

В обращении по итогам годового собрания акционеров Газпрома он указал на то, что ресурсная база компании – крупнейшая в мире, что позволяет покрывать растущий спрос, в том числе со стороны новых промышленных потребителей.

Глава Газпрома отметил также, что спрос на "голубое топливо" растет не только в России: глобальное потребление за январь-май 2025 года возросло на 20 млрд кубометров. По прогнозам, к 2050 году мировой спрос на газ вырастет на 30%.