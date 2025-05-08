ЕК предлагает запретить российский газ с 2028 года

Еврокомиссия выступила с предложением ввести запрет на использование странами ЕС российского газа с конца 2027 года, причем не в рамках санкций.

Европейская комиссия выдвинула предложение установить тотальный запрет для стран ЕС на приобретение российского газа к концу 2027 года, меру анонсировал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

По его словам, на рынке ЕС с 2028 года не должно оставаться "никакого российского топлива"

"Краткосрочные контракты будут запрещены с 2026 года, долгосрочные должны прекратиться до конца 2027 года"

– еврокомиссар

Он добавил, что Брюссель позаботится о создании механизма, который позволит не допустить обхода нового запрета.

Кроме того, Дан Йоргенсен уточнил, что запрет на российский газ будет оформлен не как решение, касающееся внешней политики, а как норма торговли, – так страны ЕС не смогут воспользоваться правом вето.

Еврокомиссар добавил, что запрет никак не будет связан с ситуацией на Украине, так как он не будет входить в число санкций.