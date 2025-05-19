Назван главный покупатель российского газа в ЕС

Среди стран Евросоюза больше всего российского газа приобрела, согласно апрельским данным, Венгрия. Второе место занимает Франция.

Какие страны Европы активнее всего импортируют газ из России в 2025 году? Согласно данным на середину весны, основным покупателем стала Венгрия.

Из данных Евростата следует, что в апреле основным покупателем российского газа в ЕС стала Венгрия – она увеличила закупки на 1,6%, до €251,9 млн. Ранее первенство принадлежало Франции, но в апреле закупки сократились почти в два раза - до €230,2 млн. Тройку основным европейских покупателей российского газа замыкает Испания - €153,3 млн, плюс 8,5% относительно мартовских закупок.

В целом в апреле Евросоюз увеличил на 13% закупки трубопроводного российского газа, и сократил закупки СПГ - с €829,6 млн до €526,6 млн. В середине весны доля газа из РФ в европейском импорте снизилась до 11,3% - минимум с августа 2023 года, подсчитали в РИА Новости.