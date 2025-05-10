Брюссель и Париж вступились за российский газ

Две страны Евросоюза - Франция и Бельгия - не намерены отказываться от экспорта российского сжиженного газа, как того требуют ограничения Еврокомиссии, а Венгрия и Словакия попытаются сорвать этот запрет.

Брюссель и Париж отказались поддержать выполнять требования Еврокомиссии по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) из России, на которые наложен строжайший запрет, пишет Politico.

"Франция и Бельгия требуют дополнительных гарантий по экономическим и юридическим последствиям предложения Брюсселя о поэтапном прекращении закупок российского газа к 2027 году"

- Politico

Как пояснил министр энергетики Франции Марк Феррачи, страна отстаивает европейскую стратегию диверсификации, а Бельгия, занимающая второе место по импорту российского СПГ, прежде чем принять такое решение, намерена просчитать все его экономические последствия, пишет издание.

Что касается дружественных к России Венгрии и Словакии, то, скорее всего, они попытаются и вовсе сорвать запрет, стремясь сохранить поставки более дешевой российской энергии.

"Многие политики и представители промышленности призывают вернуться к российским энергоресурсам по завершении конфликта, учитывая высокие счета за электроэнергию в Европе и проблемы экономики"

- Politico

Издание напоминает, что 97% импорта российского СПГ в Европу приходится на четыре страны: Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды, однако пока в поддержку плана Брюсселя по запрету российского газа выступили лишь Испания и Нидерланды.

Еврокомиссия против энергии из РФ

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о картине, которая складывается на данный момент вокруг намерения Еврокомиссии полностью свернуть энергетические контакты с Россией.

"В начале мая была опубликована дорожная карта по отказу ЕС от всех российских энергоносителей – там фигурирует не только газ, но и нефть, и уран. Сама дорожная карта является не самостоятельным документом, а продолжением ряда законодательных инициатив Евросоюза, принятых еще в 2022 году. В первую очередь речь идет о Repower eu, согласно которой ЕС уже отказался от российского угля и части российской нефти. То есть отказ от российского газа к 2027 году имеет довольно жесткий законодательный бэкграунд, который невозможно игнорировать. Когда Франция и Бельгия спорят с инициативой по газу, они противостоят не одному этому документу о прекращении газового импорта, а целому набором документов", - прежде всего сказал он.

"Дорожная карта Еврокомиссии в том, что касается газового импорта из России, говорит о необходимости отказаться от части этих поставок уже в 2026 году – от той доли импорта, которая не защищена долгосрочными контрактами, то есть от продаж российского газа на спотовом рынке. Это до трети всех объемов российского газа, которые будут поставлены в Евросоюз в текущем году. Еврокомиссия прогнозирует, что в 2025 году ЕС импортирует из России 36,5 млрд кубометров газа, из них 20 млрд – это СПГ, остальное –трубопроводные поставки. Франция и Бельгия, разумеется, беспокоятся о поставках СПГ (так как трубопроводные поставки в эти страны сейчас не осуществляются), в особенности из-за той части дорожной карты, где сказано об отказе от поставок в рамках долгосрочных контрактов", - продолжил Александр Фролов.

"С одной стороны, у французской компании Total есть долгосрочные контракты с Новатэком. Более того, Total является совладельцем завода по производству СПГ на Ямале – Ямал СПГ, ей принадлежит порядка 20% акций. То есть у Франции двойной интересы в продолжении газового сотрудничества с Россией – и долгосрочные контракты на поставку газа, и участие в производстве СПГ. С другой стороны, есть юридические последствия. Если в случае моратория на закупки российского газа в рамках спотовой торговли Париж рискует только упущенной выгодой, то разрыв долгосрочных контрактов означает судебные разбирательства. В долгосрочном контракте прописывается принцип "бери и плати", штрафные санкции за неисполнение и конкретный порядок расторжения. Если суд признает, что контракт не исполнен, Total придется платиться штраф", - обратил внимание экономист.

"Насколько я понимаю, европейское руководство считает, что его инициатива позволяет расторгать долгосрочные контракты по форс-мажорным, независящим от европейского контрагента обстоятельствам. То есть в суде та же Total должна говорить, что это правительство ей запрещает покупать российский СПГ, а она сама ничего не может сделать: "Извините, ваши требования о возмещении мы считаем невозможными, у нас классический форс-мажор". Но учитывая, что здесь есть и значительная финансовая составляющая, так столь спокойно к перспективе перестать покупать российский СПГ относиться не может ни Франция, ни Бельгия", - отметил он.

"Заметьте, что в статье Politico Испания и Нидерланды указаны как страны, якобы не возражающие против отказа от поставок российского СПГ и в целом позитивно настроенные в отношении этого запрета. Но на самом деле процитированные слова местных властей можно трактовать двояко – и как "Здорово, что Еврокомиссия все так хорошо продумала и поставки российского газа наконец прекратятся", и как "Ну мы надеемся, что Еврокомиссия хорошо все продумала, когда поставки российского газа прекратятся?". Это может быть не только одобрение инициативы ЕК, но и пассивно-агрессивное высказывание с сомнением по поводу продуманности плана. Так что вполне можно говорить о том, что в целом у покупателей российского газа ситуация не вызывает восторга", - подчеркнул Александр Фролов.

"Поэтому руководство австрийской компании OMV уже задает Еврокомиссии вопрос: "Зачем мы вводим полный запрет на покупку российского газа, если конфликт закончится? Почему мы сами себе будем в мирное время, после урегулирования, запрещать покупать российский газ? Может, стоит в эту сторону подумать?". Мы можем быть уверены, что инициатива ЕС будет встречать сопротивление в европейских странах. На уровне национальных законодательств она будет внедряться с большим трудом, особенно в тех странах, которые являются крупными импортерами и потребителями российского газа. И тут вопрос, насколько это сопротивление будет жестким, последовательным и скоординированным? Есть ведь риск, что будет как обычно, когда Европейская комиссия выступает с некой инициативой, все понимают, что это бред, какое-то время сопротивляются, а потом принимают. Чтобы такого не случилось с российским газом, надо работать уже сейчас", - заключил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.