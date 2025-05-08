Сможет ли Евросоюз отказаться от российских ресурсов?

Глава МИД Венгрии заявил, что план ЕК по отказу от энергетических ресурсов из России нанесет последний удар по ослабленной европейской экономике и вызовет беспрецедентный рост цен на энергоносители в Европе.

План Еврокомиссии (ЕК) по отказу от энергоносителей из России нанесет последний удар по европейской экономике, которая и так оказалась в тяжелой ситуации из-за политики Брюсселя, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на международной конференции по автомобильной промышленности в Будапеште.

Он отметил, что санкции ЕС в отношении России крайне негативно сказались на экономическом росте Европы.

"Прежняя европейская модель экономического роста, основанная на передовых западных технологиях и дешевых восточных энергоресурсах, осталась в прошлом. Новую модель взамен этого никто не предложил"

- Петер Сийярто

На данный момент цены на энергоносители в Европе в два или в три раза выше, чем в других частях мира, включая США и Китай, подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

"При этом Еврокомиссия хочет нанести последний удар, вызвав беспрецедентный рост цен на энергоносители в Центральной Европе. Она хочет практически запретить импорт энергоносителей из России"

- Петер Сийярто

Напомним, что ЕК подготовила план полного отказа стран ЕС к концу 2027 года от поставок российских энергоресурсов, в первую очередь СПГ и ядерного топлива. Сегодня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что отказа от плана и после завершения конфликта на Украине не будет.

Перспективы запрета российского газа в ЕС

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Еврокомиссия не сможет добиться от стран Евросоюза согласия на полны запрет импорта российских энергоресурсов.

"Подавляющее большинство российских энергоносителей уже находится под европейскими запретом, в частности, морские поставки нефти и нефтепродуктов. По большому счету этот план Еврокомиссии крутится вокруг оставшихся объемов импорта российского газа – трубопроводного и СПГ. В прошлом году поставки газа из РФ в ЕС, суммарно по трубопроводам и в виде СПГ, составили порядка 53-54 млрд кубометров. Это по-прежнему довольно большие объемы, Россия занимает порядка 20% европейского газового импорта, что уже говорит о невозможности полностью отказаться от российских энергоресурсов", - прежде всего сказал он.

"Евросоюз больше трех лет активно работал над заменой российского энергетического импорта, но тем не менее Россия сохраняет эту долю в 20% поставок газа в ЕС, а кроме того, примерно на 20% в Европе упало потребление газа. То есть на самом деле европейцам очень тяжело справляться со своими же ограничениями. Поэтому я сильно сомневаюсь, что план Еврокомиссии будет реализован – он встретит сопротивление европейских государств, продолжающих импортировать российский газ. Я воспринимаю заявление Еврокомиссии как политическую декларацию, неслучайно опубликованную именно сейчас – это демонстрация, что ЕС намерен оставаться на стороне Украины и бороться с Россией в дальнейшем", - сообщил экономист.

"Слишком энергично и лихорадочно начала обсуждаться эта тема в ЕС, чтобы быть чем-то большим, чем политическая акция, еще и совпав с обещанием 17-го пакета санкций. С точки зрения обеспеченности европейского рынка крайне тяжело будет реализовать полный отказ от российского газа. Расчет на СПГ может не оправдаться, в этой идее ЕК слишком много допущений. Так же много и правовых вопросов: к примеру, есть долгосрочные контракты с "Газпромом", которые выходят за 2027 – как с ними быть? Еврокомиссия говорит: "Мы в следующем месяце опубликуем план юридического отказа от контрактов", то есть еврочиновники полагают, что их политические действия могут рассматриваться как форс-мажор по контракту. Но это абсурд", - подчеркнул Константин Симонов.

"Все прекрасно понимают абсурдность нынешних заявлений Еврокомиссии. Не так давно ряд представителей европейского газового бизнеса заявил, что неплохо было бы удвоить закупку трубопроводного газа в России, довести ее хотя бы до уровня 60-70 млрд кубометров в год (в прошлом году по трубам было поставлено чуть больше 30 млрд кубометров). На эти голоса здравого смысла и реагирует Еврокомиссия своей политической декларацией, которую не стоит рассматривать как реальный пошаговый план отказа от российского газа. Как только будут подписаны какие-либо мирные соглашения по Украине, я убежден, все эти филькины грамоты будут переделаны моментально", - заключил глава Фонда национальной энергетической безопасности.