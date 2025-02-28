Вестник Кавказа

Европа планирует отказаться от российского газа и после мира на Украине

Европа планирует отказаться от российского газа и после мира на Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завершение конфликта на Украине не повлияет на отказ Европы от газа из России. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Еврокомиссия (ЕК) продолжить требовать от стран ЕС отказаться от российских энергоресурсов и после завершения конфликта на Украине, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в Польше.

"Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов. Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине"

- Дан Йоргенсен

На прошлой неделе ЕК представила план полного отказа ЕС от российских энергоресурсов, в первую очередь СПГ и ядерного топлива, через 2 года. После этого его должны утвердить страны Европейского союза.

Напомним, что поставки российского газа в страны Европы обсуждается на переговорах Москвы и Вашингтона. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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