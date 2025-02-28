Европа планирует отказаться от российского газа и после мира на Украине

Еврокомиссия (ЕК) продолжить требовать от стран ЕС отказаться от российских энергоресурсов и после завершения конфликта на Украине, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в Польше.
"Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов. Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине"
- Дан Йоргенсен
На прошлой неделе ЕК представила план полного отказа ЕС от российских энергоресурсов, в первую очередь СПГ и ядерного топлива, через 2 года. После этого его должны утвердить страны Европейского союза.
Напомним, что поставки российского газа в страны Европы обсуждается на переговорах Москвы и Вашингтона. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.