Вестник Кавказа

Россия подтвердила обсуждение с США поставок газа в Европу

Россия подтвердила обсуждение с США поставок газа в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и США поднимают тему поставок газа в Европу на переговорах. Это подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.

На переговорах России и США обсуждается тема поставок российского газа в страны Европы, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мы эту тему [поставок газа в Европу] поднимаем"

- Юрий Ушаков

Напомним, что 8 мая агентство Reuters сообщило о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по поводу возможной помощи США в возобновлении поставок в Европу российского газа.

По словам источника, диалог об этом вели спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Газпром может рассмотреть возможность поставок европейским потребителям, если система газопроводов, по которой газ идет из России в Европу, перейдет в собственность США.

Тогда же он передал, что Москва осведомлена о желании некоторых европейских стран закупать российский газ.

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