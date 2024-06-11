Вестник Кавказа

Форум городов БРИКС+ пройдет с участием Азербайджана

Форум городов БРИКС+ пройдет с участием Азербайджана
© Фото: сайт БРИКС
В Казани пройдет форум городов стран БРИКС+. Он соберет порядка 200 мэров, вице-мэров из 21 страны. Участие в форуме примет и Азербайджан.

Форум городов стран БРИКС+ состоится в Казани 21 июня. В нем примут участие порядка 200 глав городов, вице-мэров, руководителей муниципалитетов из 21 страны.

Как сообщает иранское издание Mehr, помимо представителей стран-членов объединения, включая Ирана, на форум приедут гости Турции, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Участники форума обсудят создание новой международной организации – Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Помимо этого, в рамках форума городов стран объединения пройдет дискуссионный форум по межмуниципальному и международному сотрудничеству.

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