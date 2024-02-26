Фонд развития культуры создадут в Армении

Армянское правительство постановило создать Фонд развития культуры. Он будет направлен на совершенствование системы управления в области культуры.
В Армении решили учредить Фонд развития культуры. Данный вопрос обсуждался на прошедшем на днях заседании правительства республики, пишут местные СМИ.
В ходе встречи был также утвержден устав фонда.
Цель создания фонда – формирование единой административно-экономической модели управления в культурной сфере.
На первом этапе фонд получит маркетинговые и административно-хозяйственные функции музеев, а также бухгалтерский учет. В дальнейшем ему планируется передать функции других организаций, которые находятся в подчинении Минкультуры.