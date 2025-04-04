Евросоюз намерен нарастить поставки газа из Азербайджана

В Азербайджане сообщили о сохраняющемся интересе стран Европы к наращиванию поставок газа из республики. В Баку также отметили важную роль Турции в этом вопросе.

Страны Европы заинтересованы в больших объемах поставок азербайджанского газа. Такое заявление сделал глава Минэнерго Азербайджана, выступая на министерской сессии в рамках саммита по природным ресурсам в Стамбуле.

При этом Парвиз Шахбазов отметил, что для этого им необходимо поддержать механизмы долгосрочных контрактов,

"В противном случае инвестирование крупных средств в добычу газа может быть рискованным при отсутствии гарантии его доставки до конечного пункта назначения и продажи на рынке"

– глава министерства

Шахбазов также высоко оценил в этом вопросе роль Турции, через которую идут поставки энергетических ресурсов в Европу.

Руководитель ведомства подчеркнул, что у Азербайджана остается стратегическая роль поставщика нефти и газа. Он также добавил, что Баку продолжает реализовывать проекты совместно с Анкарой и собирается поставить в нынешнем году примерно 10 млрд куб метров газа этому соседнему государству.

"Турция для Азербайджана является не только потребителем, но и транзитной страной. Через нее газ поступает в Европу. Антиуглеродная политика приводит к снижению инвестиций в газовый сектор в глобальной энергетической системе и к нехватке инфраструктуры, необходимой для доставки энергоресурсов на рынки и в конечном итоге мешает планам по поставкам газа"

– азербайджанский министр

Напомним, около двух недель назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве в области природного газа, заключенное между турецким и азербайджанским правительствами.